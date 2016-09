„Herbstklopfen“ auf der Grazer Messe

Seit mehr als einem Jahrhundert lockt die Grazer Messe rund 70.000 Besucher pro Jahr an. 2016 gibt es unter dem Motto „Herbstklopfen“ von Donnerstag bis Montag auch erstmals eine Grazer Wiesn inklusive Oktoberfeststimmung.

Rund 450 internationale und nationale Aussteller sind heuer auf der Grazer Herbstmesse vertreten: vom Salamistandl über den Gartengestalter bis zum Puch-Moped - mehr dazu in Programm der Grazer Herbstmesse präsentiert (14.09.2016). Die Gründe, warum die Menschen auf die Herbstmesse gehen, sind so unterschiedlich wie die Besucher selbst: „Zum Gustieren“, „wir suchen Tischler für Außengestaltung - Gartenlauben“, „man freut sich auf die ganzen Sensationen“ oder „einfach nur zum Spaß haben“ - so die Aussagen einiger Messebesucher.

Wie auf der „Wies’n“

Neben dem traditionellen Vergnügungspark dürfte die heuer neu ins Programm aufgenommene „Grazer Wiesen“ zum Publikumsmagnet werden: „Ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, die Halle so zu dekorieren, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in München auf der Wiesn“, sagt Veranstalter Gernot Kaiser.

Am Programm stehen auch mehrere Konzerte mit großen Stars: „Wir haben natürlich als besonderes Highlight das Nockalm Quintett am Montag und die Edelseer am Sonntagabend. Natürlich dann noch Specialacts von Jazz Gitti, aber auch von Waterloo und Roberto Blanco“, so Kaiser. Für die Abendkonzerte beötigt man jedoch eigene Eintrittskarten.

Modellbau und Spiele

Beindruckend ist auch die Modellwelt - etwa die weststeirische Minibaustelle von Thomas Hörbinger mit einem Kipplaster: „Ja, das ist ein kompletter Eigenbau, aus ein paar Sachen zusammengestoppelt. Mit einem Fahrer, der wirklich mitdenkt und mitlenkt“ - und auch Radio Steiermark höre, so Hörbinger lachend.

An knapp 200 Tischen bietet sich für Familien und Freundesgruppen die Möglichkeit aus über 400 verschiedenen Spielen auszuwählen und diese vor Ort auszuprobieren. Da sei für alle Altersklassen etwas dabei, so Andreas Gabler.

