Mit Pkw kollidiert - lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradlenker ist am Donnerstagvormittag in Pöllau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Pkw kollidiert. Der 51-jährige Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 10.00 Uhr war der 51-Jährige mit seinem Motorrad auf der Landesstraße (L406) aus Pöllau kommend in Richtung Hartberg unterwegs gewesen. Da kam ihm eine 61-jährige - wie der Lenker aus Hartberg-Fürstenfeld stammende - Pkw-Lenkerin entgegen.

Frontal mit Pkw zusammengestoßen

Als diese nach links abbiegen wollte, stieß ihr Wagen frontal mit dem Motorrad des 51-Jährigen zusammen, der Biker wurde lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

