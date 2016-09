E-Medikation: Betroffene Ärzte ausgestiegen

Am Dienstag noch ist der seit Mai laufende E-Medikations-Testbetrieb in Deutschlandsberg bis Ende November verlängert worden. Am Freitag stiegen die betroffenen Ärzte jedoch aus dem Projekt aus - das Projekt steht an der Kippe.

Den Ärzten im Bezirk Deutschlandsberg, die freiwillig und ohne jegliche Gegenleistung viel Zeit in den Pilotversuch der E-Medikation gesteckt haben, reicht es - so beginnt eine Presseausendung der Ärztekammer Steiermark vom Freitag.

Von Beginn an von Problemen begleitet

Der Pilotversuch sei von Beginn an von Problemen begleitet worden: Unter anderem habe es Ausfälle und Zeitverzögerungen bei der Eingabe der Daten zwischen der E-Medikations-Applikation und der Ärztesoftware gegeben - mehr dazu in E-Medikation: Testbetrieb wird verlängert (26.9.2016) und Probelauf für E-Medikation spaltet (25.7.2016).

„Arbeiten in der EDV-Steinzeit“

Das Fass zum Überlaufen brachte nun bei den Ärzten offenbar eine Aussage von Volker Schörghofer, dem Generaldirektor-Stellvertreter des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger: Er habe den Ärzten wörtlich vorgeworfen, in der „EDV-Steinzeit“ zu arbeiten.

Die Mediziner im Bezirk Deutschlandsberg ziehen Konsquenzen - ab Freitag gebe keiner von ihnen mehr Eingaben in den Computer ein. Waschmaschinen oder Autohersteller würden ihre Produkte ebenfalls vom Markt zurückrufen, wenn sie defekt wären, der Hauptverband gebe allerdings die Schuld dem Anwender, zieht die Ärztekammer einen Vergleich.

Zukunft des Projekts unsicher

Bevor man mit dem Echtbetrieb der E-Medikation starte, müssten alle Probleme vorab gelöst werden. Die E-Medikation funktioniere noch nicht, stellt Ärztkammerpräsident Herwig Lindner klar - und fordert unter anderem, die Finanzierung der E-Medikation vorab zu klären. Inwieweit das Projekt in Deutschlandsberg nach dem Ausstieg der Ärzte jetzt überhaupt aufrecht erhalten bleiben kann, ist unklar.

Link: