Amokfahrer: Unterbringungsort noch unklar

Der Grazer Amokfahrer ist am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden, zusätzlich soll er eingewiesen werden. Bis man aber wissen wird, wo er seine Strafe verbüßen wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.

Alle Prozesstage im Überblick Der Grazer Amokfahrer vor Gericht

Acht Tage wurde am Grazer Straflandesgericht verhandelt, ob der Grazer Amokfahrer am Tag seiner Amokfahrt im Vorjahr zurechnungsfähig war oder nicht. Diese Frage beantworteten die Geschworenen klar mit acht zu null Stimmen: Sie befanden den Amokfahrer für zurechnungsfähig - damit konnte er verurteilt werden. Das Urteil - lebenslange Freiheitsstrafe, Einweisung in eine spezielle Abteilung einer Justizanstalt - ist noch nicht rechtskräftig - mehr dazu in Lebenslange Haft für Grazer Amokfahrer.

Vier Möglichkeiten

Wo der 27-Jährige derzeit untergebracht ist, wird vom Justizministerium aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgegeben; wo er endgültig seine Haftstrafe verbüßen wird, ist zudem noch unklar: Theoretisch kommen vier Justizanstalten für die Unterbringung geistig abnormer, zurechnungsfähiger Rechtsbrecher - mit einer seelischen Abartigkeit höheren Grades - in Frage: die Grazer Karlau sowie die Justizanstalten Stein, Garsten oder Wien-Mittersteig.

Die Entscheidung über Anstalt und konkrete Unterbringung fällt in der Generaldirektion für den Strafvollzug im Justizministerium, allerdings erst dann, wenn ein rechtskräftiges Urteil auf dem Tisch liegt - und das wird noch dauern: Die Anwältin des 27-Jährigen kündigte ja eine Nichtigkeitsbeschwerde beim Obersten Gerichtshof (OGH) an.

Bis zum rechtskräftigen Urteil wird es noch dauern

Bis zu drei Monate kann es dauern, bis dort der Akt überhaupt einmal vorliegt. Wenn der OGH dann damit befasst ist, beschäftigen sich fünf Strafsenate mit dieser Nichtigkeitsbeschwerde - und da es ein komplexer Fall ist, wird die Prüfung der Beschwerde nochmals bis zu dreieinhalb Monate dauern. Rein theoretisch könnte damit der Amokfahrer auch erst in mehr als einem halben Jahr in eine fixe Unterbringung - in den sogenannten Maßnahmenvollzug - kommen; die entsprechenden Therapien, die ihn - wie es heißt - künftig davon abhalten sollen, solche Taten zu begehen, starten aber sofort.

Lebenslang könnte lebenslang bedeuten

Im Falle des 27-Jährigen könnte lebenslang auch tatsächlich lebenslang bedeuten: Er gilt als Risikotäter und muss zuerst seine volle Haft - 15 bis 20 Jahre - verbüßen; anschließend bleibt er aufgrund der Einweisung wegen seiner Gefährlichkeit weiter in Haft, und solange die Gefährlichkeit gegeben ist und Gutachter die Möglichkeit sehen, dass er wieder straffällig werden könnte, wird der 27-Jährige in Haft bleiben.