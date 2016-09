Kater aus Lüftungsgitter befreit

Am Donnerstag ist die Feuerwehr zu einem Tierrettungseinsatz in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz gerufen worden: Ein Kater steckte hilflos in einem Lüftungsgitter fest. Er konnte unversehrt seinen Besitzern übergeben werden.

Gegen 10.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um den Kater namens „Moon“, der in einem Lüftungsgitter zwischen dem Keller und der Terrasse eines Wohnhauses gefangen war, zu befreien. Um an das Tier heranzukommen, mussten die Feuerwehrleute sogar einige Dielen des Terrassenbodens entfernen.

FF/Christandl

Zwei Feuerwehrmänner verblieben in der Zwischenzeit bei „Moon“ im Keller, um den Kater ruhig zu halten. Nach knapp 15 Minuten Arbeit konnte er unversehrt befreit und der Besitzerin übergeben werden.