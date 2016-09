14-Jähriger attackierte Security-Mitarbeiter

Ein amtsbekannter 14-Jähriger soll am Donnerstag am Grazer Hauptbahnhof zwei ÖBB-Security-Mitarbeiter attackiert und niedergeschlagen haben. Die beiden wurden verletzt und ins LKH Graz gebracht.

Die beiden Männer waren am Nachmittag in zivil auf dem Weg zur Arbeit. Der 14-Jährige dürfte sie als Security-Mitarbeiter erkannt und deswegen angegriffen und zusammen mit vier weiteren Jugendlichen niedergeschlagen haben.

Die Security-Mitarbeiter - ein 51-jähriger Grazer und sein 44-jähriger Kollege aus dem Bezirk Südoststeiermark - erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und mussten in das LKH Graz eingeliefert werden.

Nach Mittätern wird gefahndet

Mit den der Polizei bekannten Jugendlichen habe es in der Vergangenheit bereits mehrfach Probleme am Grazer Hauptbahnhof gegeben. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen und auf der Polizeiinspektion Hauptbahnhof einvernommen - er zeigte sich nicht geständig. Er gab an, seine Freunde, die sich unmittelbar nach der Tat vom Tatort entfernt hatten, hätten den Angriff ausgeführt. Der 14-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt; die Erhebungen nach den Mittätern sind im Gange.