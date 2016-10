Exhibitionist ausgeforscht: „Psychisches Tief“

Polizeibeamte haben einen 43-Jährigen in Grottenhof im Bezirk Leibnitz festgenommen, der sich seit August mehrmals in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll. Grund dafür sei laut dem Mann ein psychisches Tief gewesen.

Am Freitagnachmittag konnte der 43-jährige Leibnitzer von Polizeibeamten auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der Verdächtige zeigte sich geständig: Er gab an, während eines psychischen Tiefs von Anfang August bis Ende September etwa 45 Mal an drei öffentlichen Orten im Bereich von Grottenhof onaniert zu haben.

Auch vor Kindern onaniert

Dabei hätten ihn Erwachsene wie auch Kinder gesehen. Wenn er angesprochen wurde, habe er stets die Flucht ergriffen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wird der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.