34.662 Besucher bei steirischer Museumsnacht

70 Einrichtungen haben heuer in der Steiermark zur Langen Nacht der Museen geladen. 34.662 Besucher sind der Einladung gefolgt. Publikumsmagneten waren Schloss Eggenberg in Graz und die Zotter-Schokoladenmanufaktur in Riegersburg.

Ob bei Kerzenschein durch das Grazer Schloss Eggenberg flanieren, beim „Big Draw“ im Kunsthaus mit namhaften Künstlern zeichnen oder sich im Uni Graz Museum an sportlichen Weltrekorden messen - das alles und noch viel mehr konnte man heuer bei der „Langen Nacht der Museen“ in ganz Österreich und auch in einigen Nachbarländern.

ORF/Markus Kaiser

In der Steiermark waren insgesamt 34.662 Besucher dabei - die meisten Besucher nach der Bundeshauptstadt Wien. In den Regionen beliebt waren heuer die Zotter-Schokoladenmanufaktur in Riegersburg, gefolgt vom Südbahn-Museum in Mürzzuschlag und dem Technischen Eisenbahnmuseum in Lieboch. In Graz kamen mehr als 4.500 Menschen ins Schloss Eggenberg.

Museen boten buntes Programm

„Kunst, Kultur und Wissen mit nur einem einzigen Ticket konsumieren zu können, ist eine ganz tolle Sache“, freute sich ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler. „Die ‚Lange Nacht der Museen‘ wird gestaltet von vielen, die hier mitmachen, und die Vielfalt macht es einfach aus“, sagte Draxler über das Programm - und das war tatsächlich bunt: Allein in der Steiermark nahmen 70 Museen teil - darunter das Haus der Wissenschaft, das Kriminalmuseum und das Uni Graz Museum.

Kultur über die Landesgrenzen hinaus

Aber nicht nur steirische Museen und Galerien beteiligten sich an der Kulturveranstaltung: Über 700 Kunstinstitutionen in Österreich, Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz und - heuer zum ersten Mal dabei - Slowenien trugen zum Gelingen der außergewöhnlichen Museumsnacht bei. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr mit der ‚Langen Nacht der Museen‘ und den Kollegen in Österreich zusammenarbeiten“, so Alenka Verdinegg, sie vertat die drei teilnehmenden slowenischen Museen.

Nächtlicher Museumsbesuch als Erfolgsstory

Vergangenes Jahr machten mehr als 37.000 Menschen in der Steiermark bei der „Langen Nacht der Museen“ die Nacht zum Tag - mehr dazu in 37.221 bei „Langer Nacht der Museen“ (4.10.2015). „Jedes Jahr lockt diese Veranstaltung abertausende Besucher an. Also die ‚Lange Nacht der Museen‘ ist eine Erfolgsgeschichte, die sich auch über die österreichischen Grenzen ein wenig ausweitet“, erklärte Organisator Richard Siwy.

Link: