20-Jährigen mit Imbissmesser attackiert

Im Verlauf eines Streits hat ein 26-Jähriger am Samstagnachmittag im Grazer Bezirk Gries seinen 20-jährigen Kontrahenten mit einem Messer aus einem Imbiss attackiert. Das Opfer erlitt eine blutende Wunde im Gesicht.

Die beiden jungen Männer waren gegen 13.30 Uhr in einem Lokal am Griesplatz in heftigen Streit geraten, den sie schließlich auf die Straße verlegten. Der 26-Jährige holte daraufhin aus einem Imbiss-Laden ein Messer und stach damit in Richtung des 20-Jährigen. Das Opfer erlitt eine blutende Wunde im Bereich der linken Schläfe.

Kontrahenten verlegten Streit weiter

Zeugen verständigten die Exekutive, die eine sofortige Fahndung nach den beiden Kontrahenten einleiten musste - diese hatten ihren Streit nämlich mittlerweile weiterverlegt. Und zwar auf die Ägydigasse, wie ein Polizeibeamter auf einem Motorrad feststellen konnte.

26-Jähriger war alkoholisiert

Der 26-Jährige wurde festgenommen, setzte sich jedoch heftig zur Wehr. Der alkoholisierte Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert und nach der Ausnüchterung vernommen. Das Opfer brachte man in das UKH Graz.