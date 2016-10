Heizsaison: Öl und Pellets im Trend

Die Heizsaison in der Steiermark hat begonnen: Das derzeit niedrige Preisniveau bei fossilen Brennstoffen macht das Heizöl als Energieträger wieder attraktiver, aber auch Pellets liegen laut der Wirtschaftskammer wieder hoch im Trend.

ORF

Trotz Förderkürzungen ist das niedrige Ölpreisniveau stabil: „Die Preise sind weiter auf einem langfristig günstigem Niveau. Wir haben zwar einen kleinen Ausreißer nach oben gehabt - aufgrunddessen, dass die OPEC Förderkürzungen beschlossen hat -, sind im Durchschnitt aber immer noch auf einem günstigen Niveau, auch im Vergleich zu anderen Energieträgern“, so Jürgen Roth, Obmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer Steiermark.

Viele sorgen noch vor dem Winter vor

Im Preisvergleich seien Pellets laut Roth in der Regel deutlich günstiger und stabiler als Heizöl: „Sie haben sich relativ konstant entwickelt in den letzten Jahren. Der Markt hat aber natürlich ein bisschen dadurch gelitten, dass die Heizölpreise überproportional nachgegeben haben.“ Auch die Gaspreise sind wieder stark gesunken - mehr dazu in Energie Steiermark senkt Heizkosten weiter (29.9.2016).

Beim Heizöl muss man derzeit für 3.000 Liter mit knapp 2.000 Euro rechnen. Um großen Teuerungen aus dem Weg zu gehen, füllen viele Steirer vor dem Winter noch ihre Tanks - „damit sind sie sicher, dass sie den Preis, zu dem sie jetzt einkaufen, die nächsten ein, zwei Heizsaisonen zur Verfügung haben. Und dann ist ihnen eigentlich bei einem individuellen Heizsystem egal, wie sich die Preise in der Zwischenzeit entwickeln“, so Roth.

Anträge für Heizkostenzuschüsse ab jetzt möglich

Gleichzeitig mit dem Start des kühlen Wetters kann nun auch wieder der Heizkostenzuschuss beantragt werden. Mindestens 120 Euro werden ausbezahlt - vorausgesetzt, man erfüllt gewisse Bedingungen: „Das ist gekoppelt an die Einkommenssituation - zum Beispiel, wenn ich jetzt alleinstehend bin, ist die Grenze bei 1.128 Euro. Wenn man zu zweit lebt, liegt das Ganze bei rund 1.500 Euro“, so Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ).

Insgesamt wurden rund 1,2 Millionen Euro für den Heizkostenzuschuss vom Land Steiermark freigegeben. Noch bis 23. Dezember kann die Förderung bei jeder steirischen Gemeinde beantragt werden.

