Steirischer Tourismus: Freude über milden Herbst

Der milde September in der Steiermark ist als sehr warmer und ungewöhnlich sonniger Monat in die Klimastatistik eingegangen. Im Tourismus freut man sich bei einer Herbst-Zwischenbilanz über ein sattes Plus.

Außergewöhnlich viele Sommertage hat es laut Meteorologen in den letzten Herbstwochen gegeben: „Der September wird als der fünftwärmste Monat seitdem es Aufzeichnungen gibt, eingehen. Wir liegen beispielsweise zwischen 1,4 und 2,8 Grad über dem Monatsschnitt, der im September normalerweise um die 15 Grad beträgt. Heuer waren es 17 Grad“, so Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie.

Bad Radkersburg war im September übrigens der sonnenreichste Ort in der Steiermark. 258 Stunden Sonnenschein gab es dort - doppelt so viele wie im langjährigen Durchschnitt.

Freude beim steirischen Tourismus

Das stabile Wetter hat auch den Herbsttourismus angekurbelt: „Wir haben gegenüber dem Vorjahr ein Nächtigungsplus von 7.000 Nächtigungen zu verzeichnen, also insgesamt 123.000 Nächte in der Gesamtregion Südweststeiermark. Das schöne Wetter hat da mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, weil die Verweildauer unserer Gäste durchschnittlich drei Nächte beträgt - und natürlich das schöne Wetter die Kurzentschlossenen anspricht“, freut sich Guido Jaklitsch, Tourismusobmann der Süd- und Weststeiermark.

Sonnetanken, spazieren gehen, Ausflüge unternehmen - das Wetter lockt Gäste an. Helmut Mahorko ist Gastronom an der Weinstraße, seit 69 Jahren gibt es das Weingut.

„Regen ausgeblieben“

Der heurige September könnte auch laut Gastronom Helmut Mahorko an der Weinstraße in die Geschichte eingehen: „Der September ist eigentlich immer gut, es kommt halt nur dazu, dass ab und zu im September zehn oder vierzehn Tage Regen dabei sind. Das ist heuer komplett ausgeblieben - und deswegen schreiben wir vielleicht einen Rekordseptember“, so Mahorko.

