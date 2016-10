In Streit mit Messer verletzt

Sonntagmorgen sind im Grazer Bezirk Gries zwei Männer in Streit geraten - dabei verletzte einer den anderen mit einem Messer. Beide wurden angezeigt.

Die beiden Männer - 34 und 27 Jahre alt - teilen sich eine Wohnung. Am Sonntag dürfte es zu einem Streit gekommen sein - dabei griff der Ältere zu einem Jausenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge und verletzte damit seinen Kontrahenten leicht am linken Oberarm und an der Schulter.

Marihuana war im Spiel

Zwei Zeugen, die ebenfalls in dem Haus anwesend waren, verständigten die Polizei. Als die Beamten in den Streit eingriffen, fanden sie bei dem 34-Jährigen Marihuana - gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, mit einer Anzeige müssen aber beide Männer rechnen.