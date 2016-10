Neuer Pflege-Studiengang an FH Joanneum

Im Oktober starten traditionell die Studiengänge an den steirischen Hochschulen. Die Fachhochschule Joanneum präsentierte am Montag einen neuen Pflege-Studiengang und zog positive Bilanz über die vergangenen Studienjahre.

4.127 Studierende zählte man im vergangenen Studienjahr an den Standorten der Fachhochschule Joanneum - um 16 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Auch stieg die Zahl der angebotenen Studiengänge von 39 auf 46, und damit verbunden wuchs auch die Zahl der Mitarbeiter an der FH-Joanneum um fast 16 Prozent.

Erfolgreichstes Jahr in der FH-Geschichte

Die Einnahmen aus Forschung und Entwicklung stiegen im Vorjahr - verglichen mit dem Studienjahr 2011/2012 - sogar um 27,7 Prozent und betragen 6,1 Mio. Euro: Damit blicke man auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte der FH Joanneum zurück.

ORF Die Gesundheitsversorgung und Krankenpflege in der Steiermark soll durch den neuen Studiengang verbessert werden, sagt Landesrat Christopher Drexler (ÖVP)

Neues Pflege-Studium

Seit 26. September neu ist das Studium „Gesundheits- und Krankenpflege“, wo es derzeit 39 Studienplätze gibt. Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) sagte am Montag, man wolle damit das Angebot an Gesundheitsversorgung und Pflege in der Steiermark weiter verbessern. Neben der neuen akademischen Ausbildung in dem Bereich soll auch die Forschung einen großen Teil dazu beitragen. Der Bachelor-Studiengang, der sechs Semester dauert, bietet bei Vollausbau fast 620 Studienplätze.

Weitere Studien- und Lehrgänge in Planung

Ab dem Wintersemester 2017 will man dann das Angebot an den Standorten der FH Joanneum weiter ausbauen - geplant sind zwei neue Masterstudiengänge mit dem Titel „Data and Information Anaylst“ sowie mit dem Namen „Lebensmittelmanagement: Produkt- und Prozessentwicklung“. Ebenfalls geplant sind - teilweise auch schon ab 2017 - neue Lehrgänge: „Technische Dokumentation“, „Luftverkehrsmanagement“ sowie „Visuelle Kommunikation“. In Graz-Eggenberg entsteht derzeit weiters auf 3600 m2 Fläche ein neues Informatikzentrum; geplante Eröffnung des zwölf Mio. Euro teuren Zentrums ist zum Wintersemester 2018.

