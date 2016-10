Arbeitslosigkeit wieder leicht gesunken

Rund 392.000 Menschen hatten im September in Österreich keinen Arbeitsplatz - das sind um 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Steiermark dagegen sank die Arbeitslosigkeit leicht.

In der Steiermark waren im September 37.874 Personen arbeitslos - um 785 weniger als im Vorjahr, also ein leichtes Minus. Österreichweit waren im September 391.939 Menschen ohne Job, 68.700 von ihnen waren in Schulung - mehr dazu in Über 390.000 im September ohne Job (news.ORF.at).

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/AMS

Aufwind bei Jugendlichen

Von der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt profitieren derzeit vor allem gut Qualifizierte, die Altersgruppe unter 25 und Inländer, so der steirsiche AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe - bei den unter 25-Jährigen liegt das Minus im September bei zehn Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen über 50 stieg die Arbeitslosigkeit um fast neun Prozent.

Schwerer tun sich laut Snobe momentan auch jene, die körperlich eingeschränkt sind, Langzeitarbeitslose und Ausländer, weshalb man trotz des Rückgangs im Vormonat und auch in den Monaten davor noch nicht von einer nachhaltigen, positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt sprechen könne, so der AMS-Chef.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Bezirken

Auch sei die Lage in den steirischen Bezirken noch schwer einzuschätzen: Im September gab es in mehr als der Hälfte der Bezirke ein Minus bei der Arbeitslosigkeit, etwa in Liezen, Voitsberg oder Murau; ein Plus verzeichneten dagegen die Arbeitsmarktbezirke Gleisdorf, Mürzzuschlag, Knittelfeld, Bruck an der Mur, und auch in der Landeshauptstadt Graz gab es wieder mehr Arbeitslose.

