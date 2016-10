Amokfahrer: Anklage ergreift keine Rechtsmittel

Nach dem Urteil im Grazer Amokfahrerprozess werden seitens der Staatsanwaltschaft keine Rechtsmittel erhoben: Man sei mit der Entscheidung der Geschworenen auf Zurechnungsfähigkeit und lebenslange Haft zufrieden, heißt es.

Am vergangenen Donnerstag wurde der Grazer Amokfahrer für schuldig befunden, bei seiner Amokfahrt am 20. Juni 2015 durch die Grazer Innenstadt drei Menschen getötet zu haben; weiters wurde ihm 108-facher Mordversuch angelastet. Die Geschworenen stuften ihn als zurechnungsfähig ein, also wurden lebenslange Haft sowie die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verhängt - mehr dazu in Lebenslange Haft für Grazer Amokfahrer (29.9.2016).

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich nur die Einweisung beantragt, da zwei von drei psychiatrischen Gutachtern der Meinung waren, dass der 27-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sei. „Da gegen die Gesetzmäßigkeit des abgeführten Verfahrens und des Urteils aus Sicht der Staatsanwaltschaft keine Bedenken bestehen, wird gegen das Urteil kein Rechtsmittel erhoben“, heißt es nun in einer Aussendung der Anklagebehörde am Montag.

Verteidigerin kündigte Nichtigkeitsbeschwerde an

Da die Verteidigung eine Nichtigkeitsbeschwerde einbringt, muss sich nun der Oberste Gerichtshof mit dem Fall befassen. Eine Entscheidung darüber, ob der Prozess nochmals durchgeführt werden muss oder das Urteil rechtskräftig wird, dürfte einige Monate dauern - mehr dazu in Amokfahrer: Unterbringungsort noch unklar (30.9.2016).