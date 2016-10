Landeshauptleutekonferenz in Graz

Seit Montag sind die neun Landeshauptleute in der Steiermark zu Gast. Am Dienstag starten die Arbeitsgespräche der Länderchefs. Auch Bundeskanzler Christian Kern sowie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner werden erwartet.

In den Morgenstunden beraten die Landeshauptleute noch intern. Dabei geht es unter anderem um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes oder darum, wie man die Bürokratie in der Verwaltung einbremsen kann. Am späteren Vormittag werden dann auch der Bundeskanzler sowie der Vizekanzler zu den Landeshauptleuten stoßen.

Erstes Treffen zwischen Länderchefs und Kanzler

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) werden direkt vom Ministerrat zur Landeshauptleutekonferenz anreisen. Es ist das erste Mal, seit dem Wechsel an der Regierungsspitze, dass die Landeshauptleute mit Bundeskanzler und Vizekanzler an einem Tisch sitzen. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) erhofft sich dabei vor allem konstruktive Gespräche über ein Miteinander zwischen Bund und Ländern.

Schützenhöfer für gemeinsamen Weg

Man müsse gemeinsam neue Wege gehen, sagt Schützenhöfer. Bund und Länder müssten im Verhältnis zu einander stehen und einander nicht gegenseitig angreifen, so der Landeshauptmann vor dem Treffen. Konkret spricht Schützenhöfer etwa ein Miteinander im Föderalismus an. Aber auch neue Wege in Fragen der Bürokratieentflechtung zu gehen sei dem Landeshauptmann ein Anliegen.

Bürger soll profitieren

Geht es nach dem steirischen Landeshauptmann sollen von einem besseren Verhältnis zwischen Bund und Ländern auch die einzelnen Bürger profitieren. Es gehe um die Frage, welche Aufgaben die Länder und der Bund gemeinsam zu erfüllen haben. Beispielsweise darum, dass Verfahren kürzer werden um näher beim Bürger zu sein, erläutert Schützenhöfer. Über die Ergebnisse der Gespräche wollen die Landeshauptleute und die Regierungsspitze zu Mittag gemeinsam in einer Pressekonferenz informieren.