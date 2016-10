Grazer Herbstmesse lockte 70.000 Besucher an

Die Organisatoren der am Montag zu Ende gegangenen Grazer Herbstmesse sind zufrieden: Rund 70.000 Besucher wurden gezählt, das Motto „Herbstklopfen“ habe viele Gäste aus der gesamten Steiermark angesprochen.

450 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentierten fünf Tage lang ihre Produkte; besonders stark frequentiert waren die Themenbereiche Bauen & Wohnen, die Ausstellung der Tischler und Einrichter, die neuesten Modetrends sowie die Modellbauwelt.

Gleichbleibendes Interesse

Das Besucherinteresse der diesjährigen Herbstmesse war in etwa gleich hoch wie 2015 und 2014 - mehr dazu in Grazer Herbstmesse lockte 70.000 Besucher an (5.10.2015) und in Grazer Herbstmesse lockte rund 70.000 Besucher an (7.10.2014).

