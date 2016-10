Länder-Steuerautonomie: Schickhofer dagegen

Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) will, dass die Länder für ihre Einnahmen künftig auch die Veranwortung übernehmen. Der Chefverhandler der Länder, der Steirer Michael Schickhofer (SPÖ), ist aber gegen diese Steuerautonomie.

Der geltende Finanzausgleich wurde seit 2008 im Kern nicht verändert, die Geldnot von Ländern und Gemeinden sei aber gestiegen, rechnet Schickhofer, derzeit Vorsitzender der Landesfinanzreferenten, vor: „Wenn wir alle Belastungen, die seit 2008 über Bundesgesetze passiert sind, zusammenzählen, könnten wir eine Forderung weit jenseits von eineinhalb Millarden jährlich stellen. Wir wissen aber, wie die Budgetsituation des Bundes ist und haben uns daher darauf geeinigt, pauschal eine Summe von 500 Millionen Euro zu fordern.“

„Würde zusätzliche Bürokratie schaffen“

Ein halbe Milliarde mehr als bisher soll der Bund also vom gemeinsamen Steuerkuchen abgeben - bekommen würde der Finanzminister dafür nichts, schon gar nicht die von ihm angestrebte Steuerautonomie der Länder. Schickhofer führt da ganz grundsätzliche Argumente ins Treffen: „Ich halte überhaupt nichts davon, wenn man jetzt noch mehr Bürokraie durch Steuerautonomie schafft. Das ist zwar eine legitime politische Idee, sie hilft aber den Menschen in Österreich nicht weiter. Nach der Registrierkassa haben wir alle erlebt, was das für die Unternehmer bedeutet hat, wie sie gestöhnt haben unter dieser neuen zusätzlichen Bürokratielawine.“

Auch ein zweites Reformziel von Finanzminister Schelling ist in weiter Ferne - er will das Geld nach Aufgaben verteilen, nicht mehr nur nach dem Bevölkerungsschlüssel. Ein erster Schritt wäre, dass die Gemeinden das Geld für die Kindergärten direkt und nicht über den Umweg der Länder bekommen würden. Schickhofer sagt auch dazu Nein.

Schelling: „Kontraproduktiv“

Keine Freude mit diesen Aussagen hat naturgemäß der Finanzminister Hans-Jörg Schelling: Er nennt Schickhofers Aussagen „kontraproduktiv“.