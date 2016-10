Mehrparteienhaus niedergebrannt

In Neuberg an der Mürz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mehrparteienhaus niedergebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Sachschaden ist hoch.

Als die Feuerwehren zu dem Brand gerufen wurden, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, schildert Robert Pusterhofer von der Feuerwehr Mürzzuschlag: „Das Hauptaugenmerk lag dann dabei, dass wir die Nebengebäude, den Stall und alles Angrenzende schützen, damit der Brand nicht übergreifen kann“ - was der Feuerwehr schließlich auch gelang.

BFVMZ

Niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, alle Bewohner - insgesamt fünf Familien - konnten in Sicherheit gebracht werden; auch die Tiere in dem angrenzenden Stall waren nicht in Gefahr, heißt es von der Feuerwehr.

Weil das ehemalige Gasthaus allerdings auf 1200 Meter Seehöhe liegt, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, so Pusterhofer: „Es haben am Abend Schneefall und Regen eingesetzt, und das machte die Löscharbeiten natürlich noch schwieriger, und aufgrund der Seehöhe war auch der Wassertransport für uns Feuerwehren erschwerend.“

BFVMZ

Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Zehn Feuerwehren mit 138 Mann und 22 Löschfahrzeugen waren im Einsatz, „Brand aus“ konnte aber noch nicht gegeben werden, da es noch Glutnester gibt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar - Brandursachenermittler sollen noch am Donnerstag die Arbeit aufnehmen.

Erst vor drei Tagen gab es im Stadtzentrum von Kapfenberg einen Großbrand in einem Mehrparteienhaus - hier wurden drei Personen verletzt - mehr dazu in Acht Verletzte bei Wohnhausbrand.