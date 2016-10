Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B72 in Thannhausen im Bezirk Weiz sind am Mittwoch zwei Lenker schwer verletzt worden: Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Grazer war gegen 15.35 Uhr auf der Weizer Straße B72 zwischen Anger und Weiz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache plötzlich rechts von der Straße auf das Schotterbankett abkam - er schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 49-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung zusammen.

Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand

Anschließend wurde der Wagen des 32-Jährigen auf eine angrenzende Wiese geschleudert, ehe er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Chirurgie des LKH Graz geflogen, die 49-Jährige brachte ein Notarztwagen in das LKH Weiz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.