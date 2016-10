„Denkfehler“: Mann drehte auf S6 einfach um

Zu einer gefährlichen Situation ist es am Mittwoch auf der Semmeringschnellstraße (S6) gekommen: Nachdem er bemerkt hatte, dass er sich verfahren hatte, drehte ein Pkw-Lenker um und fuhr als Geisterfahrer in den Tanzenbergtunnel.

Der 37-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Wien unterwegs. Kurz nach dem Tanzenbergtunnel wendete er und fuhr entgegen der Fahrtrichtung wieder in den Tunnel ein, wo er dann in der ersten Pannenbucht abermals wendete und den Tunnel ordnungsgemäß wieder in Richtung Wien verließ.

Vermutete sich auf der Bundesstraße

Die Polizei konnte den 37-Jährigen aufhalten. Bei der Befragung gab er an, dass er eigentlich nach Graz fahren wollte; da die Auffahrtsrampe von der S6 auf die S35 gesperrt ist, habe er bis Kapfenberg fahren und dort umdrehen wollen. Im Tanzenbergtunnel sei er schließlich dem „Denkfehler“, er würde sich auf der Bundesstraße befinden, unterlegen, habe deshalb vor dem Tunnel umgedreht und sei auf der S6 entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Graz weitergefahren.

Laut Polizei kamen dem 37-Jährigen während seiner Geisterfahrt etwa 20 Fahrzeuge entgegen, verletzt wurde aber niemand. Der Mann wird angezeigt.