Budget 2017: Über 300 Mio. Euro neue Schulden

Am Donnerstag hat die Landesregierung die konkreten Budgetzahlen für 2017 vorgelegt. Das Defizit von mehr als 300 Mio. Euro sei, so heißt es, in Kauf zu nehmen, da im Gegenzug dafür kräftig investiert werde.

Wie teilt man der Öffentlichkeit mit, dass man neue Schulden macht? Zum Beispiel, in dem man vorher aufzählt, wie groß die Herausforderungen sind, die das Land zu bewältigen hat - die Flüchtlingssituation etwa, oder der angespannte Arbeitsmarkt.

„Wir müssen sparen, machen aber trotzdem Defizite“

Dermaßen eingeleitet kam Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) dann zum Kern des Budgets: „Wir müssen sparen, machen aber trotzdem Defizite, mit denen wir nicht glücklich sein können, aber wir begründen es, weil wir den Arbeitsmarkt ankurbeln wollen, weil wir die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so setzen wollen, dass sie hier investiert, damit Arbeitsplätze entstehen.“

Diese Investitionen sollen insgesamt rund 700 Mio. Euro ausmachen: Ein Fünftel davon ist für Gesundheit und Spitäler eingeplant, etwas mehr sogar - 145 Mio. Euro - für die Wohnbauförderung, und knapp 100 Mio. Euro für den Verkehr.

Die Kehrseite der Medaille - es müssen 2017 neue Schulden gemacht werden. „Die Lücke beträgt 300 Millionen Euro, wo wir aber alles daran setzen werden, diese Lücke zu schließen“, so Finanzreferent Michael Schickhofer (SPÖ).

Mehreinnahmen für Budgetkonsolidierung

In den Jahren danach möchte das Land wieder die Zahlen des österreichischen Stabilitätspakts erreichen, der - vereinfacht gesagt - den Bundesländern nur ein ganz geringes Defizit erlaubt: „Alles das, was an Mehreinnahmen kommt - über den Finanzausgleich, über die Ertragsanteile - soll für die Budgetkonsolidierung herangezogen werden“, so Schickhofer weiter. Ausgenommen vom Sparkurs - das Gesamtvolumen des Budgets beträgt übrigens rund fünf Mrd. Euro - sind die Bereiche Gesundheit, Soziales und Pflege.