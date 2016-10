Böllerprozess: Zeugen sahen nur Feuerball

Am zweiten Prozesstag rund um die tödliche Böllerexplosion in Kapfenstein haben am Donnerstag die ersten Zeugen ausgesagt. Ein direkter Nachbar habe damals ein „dumpfes, lautes Geräusch“ gehört, ein anderer sah einen Feuerball.

Zur Explosion mit zwei Toten - Vater und Sohn - war es am 17. November 2014 gekommen - mehr dazu in Kapfenstein: Brüder bunkerten Tausende Böller (19.11.2014). Schon Monate davor hatten Nachbarn gelegentliche Böller-Schüsse gehört, aber sich nichts dabei gedacht - in der Gegend werden ja auch bei Hochzeiten öfter Böller geschossen. Jedenfalls wusste keiner der Nachbarn von der Produktion auf dem Anwesen in Kapfenstein.

„Meine heute zwölfjährige Tochter hat mir aber nach dem Unfall erzählt, dass sie die Böller im Nebenhaus gesehen hat.“ Sie hatte mit ihrer kleineren Schwester öfters bei den Nachbarskindern im Hof gespielt, „offenbar war sie auch drinnen“, meinte der Nachbar am Donnerstag vor Gericht.

„Sonst hätte es unser Haus ganz weggerissen“

Der Anrainer schilderte, dass durch die Explosion alle Fenster seines Hauses hinausgedrückt wurden, die Rigips-Wände im Dachboden seien zerfetzt worden, das Dach seines Nebengebäudes wurde ebenfalls zerstört. Er sei froh, dass zwischen seinem Wohnhaus und dem Nachbaranwesen noch ein Nebengebäude stand, „sonst hätte es wohl unser Haus ganz weggerissen“.

„Feuerball stieg 100 Meter hoch“

Andere Anrainer schilderten ebenfalls den Knall, Schäden an ihren Häusern und einen „Feuerball, der 100 Meter hochstieg“, dann seien die „Teile niedergeprasselt“. „Ich dachte zuerst an eine Heizungsexplosion. Ich wusste ja nichts von der Böller-Herstellung“, sagte einer der Zeugen.

Neben den Nachbarn meldete sich am Donnerstag auch der mitangeklagte ehemalige Polizist zu Wort: Er änderte seine Aussage und gestand nach seiner leugnenden Verantwortung vom Mittwoch nun doch Falschaussage und Begünstigung: „Ich hatte keine Genehmigung für den Handel mit Pyrotechnik der Kategorie F4, daher habe ich fälschlich gesagt, dass die Böller weiter nach Deutschland gingen.“ Tatsächlich habe er dem 33-jährigen Hauptangeklagten rund 1.500 Stück abgekauft.

Tödliches „Halbwissen“

Schon am ersten Prozesstag rund um die illegale Böller-Produktion, die in Kapfenstein zu einer tödlichen Explosion geführt hatte, wurde ein noch größeres Ausmaß der Umstände öffentlich. Der Hauptangeklagte gestand die ihm zu Last gelegten Vorwürfe, bestritt aber den Vorsatz - mehr dazu in Böller-Prozess: Tödliches „Halbwissen“.

Am Nachmittag sollen die letzten beiden der insgesamt neun Beschuldigten von der Richterin befragt werden; bis Freitag stehen weitere Zeugen sowie die Ausführungen eines Gutachters am Programm.