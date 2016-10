Grazer Mountainfilmfestival: mehr als 100 Dokus

107 Dokus und Filme rund um Abenteuer in Fels und Eis zeigt das „Internationale Mountainfilmfestival“ von 8. bis 12. November in Graz. Die besten Streifen rittern um den „Grand Prix Graz“, der mit 5.000 Euro dotiert ist.

Mehr als 220 Filme aus 36 Nationen wurden für das heurige Festival eingereicht, berichtete Organisator Robert Schauer bei der Programmpräsentation am Donnerstag. 107 davon werden ab November im Grazer Congress, dem Schubertkino und dem Dom im Berg zu sehen sein. In den vergangenen Jahren hat das inzwischen größte Festival dieses Genres im deutschsprachigen Raum zwischen 8.000 und 9.000 Besucher angezogen.

Menschen, Natur und Sport im Fokus

Das Festival ist in vier Kategorien strukturiert: Alpinismus und Expeditionen, Sport in Berg- und Naturräumen, Natur und Umwelt sowie Menschen und Kulturen. Die meisten Beiträge wurden laut Schauer in der Kategorie Sport in Berg- und Naturräumen eingereicht. In dieser werden 37 Filme zu sehen sein.

Alastair Lee

In der 23 Filme starken Kategorie Alpinismus kündigte Schauer den Film „Citadel“ an. Der britische Alpinfilmer Alastair Lee führt darin in in den hohen Norden Alaskas und dokumentiert die Erstbegehung des Felsgebildes „Citadel“. Ein weiterer Höhepunkt in dieser Kategorie sei das Filmporträt des legendären Schweizer Abenteurers und Bergsteigers Jean Troillet („Jean Troillet, toujour aventurier“ von Sebastian Devrient) - der laut Organisator möglicherweise persönlich in Graz auftauchen könnte.

Surfen auf Schnee und Wasser

Starke Frauen werden laut Schauer unter anderem in der Kategorie „Sport in Berg- und Naturräumen“ präsentiert: In „Way East“ surfen beispielsweise Aline Bock und Lena Stoffel auf Schnee und Wasser, die Innsbrucker Mountainbikerin Sylvia Leimgruber machte sich mit Axel Kreuter im tiefen Afrika auf die Suche nach unbefahrenem Terrain („Cedarwoodtrails“).

Mountainfilm

Für „Die Augen Gottes“ von Olaf Obsommer seien wiederum die weltbesten Extremkajakfahrer zusammengeholt worden, um einen äußerst anspruchsvollen Strom in Lettland zu befahren.

Von der Zugspitze ins Himalaya-Gebirge

Die ausgewählten 33 Naturdokumentationen führen zu den schroffen Kalkhängen der Zugspitze („Eine Reise zum höchsten Berg Deutschlands“), in Naturräume Kanadas („Banff und die Rocky Mountains“) oder zeigen, wie Eisbären im polaren Sommer ums Überleben kämpfen („Polar Bear Summer“).

Daniele Nardi

Ein Fokus auf die Völker des Himalaya prägt heuer das Programm in der Kategorie „Menschen und Kulturen“: Die Schweizer Produktion „Afghan Winter“ zeigt das Leben in Afghanistan in Regionen, die von den Spannungen zwischen Talibangruppen und afghanischer Armee weniger betroffen sind. Neue, sehr persönliche Einblicke in die Geschichte Tibets und die spezifische chinesische Politik hält die Dokumentation „Tibetan Warrior“ bereit.

3.000 Euro für Sieger jeder Kategorie

Neben dem Hauptpreis der Jury, dem „Grand Prix Graz“, wird in jeder Kategorie ein „Kamera Alpin Gold“ (3.000 Euro) sowie der Preis „Kamera Alpin Austria“ (2.000) vergeben. Letztere zeichnet den besten österreichischen Film im Wettbewerb aus.

