Mutmaßliches Dealer-Paar überführt

Die Grazer Polizei hat in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt ein kroatisches Pärchen überführt, das Kokain in großem Stil in Österreich verkaufen wollte. Die beiden sind in Haft.

Die Festnahme war bereits im August erfolgt, wurde aber wegen weiterführenden Erhebungen erst jetzt bekannt gegeben. Ermittler des Stadtpolizeikommandos erfuhren damals, dass eine kroatischstämmige Tätergruppe versuche, in Graz Abnehmer für eine größere Menge Kokain zu finden.

Festnahme während Übergabe erfolgt

Nach umfangreichen Erhebungen und der Beteiligung von Beamten des Bundeskriminalamts sollte es am Parkplatz eines Einkaufszentrums südlich von Graz zu einer Übergabe der Drogen kommen: Dabei wurden ein 49-jähriger Kroate und dessen 29-jährige Freundin festgenommen, ein Kilogramm Kokain wurde beschlagnahmt.

Kokain hätte mehrere hunderttausend Euro gebracht

Das Suchtmittel wies einen sehr hohen Reinheitsgrad auf und hätte im Straßenverkauf wohl mehrere hunderttausend Euro gebracht. Die beiden Kroaten befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini, zeigten sich laut Polizei bisher jedoch nicht geständig: Der Mann kooperiere überhaupt nicht, die Frau habe angegeben, von dem Drogendeal nichts gewusst zu haben - es hätte nur irgendwelche „Ware“ übergeben werden sollen.