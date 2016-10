Ganz Graz ist wieder auf den Beinen

Am Sonntag steht wieder ganz Graz ganz im Zeichen des Sports: Beim Graz-Marathon werden - und das schon zum 23. Mal - bis zu 10.000 Teilnehmer in mehreren Bewerben die Grazer Innenstadt durchqueren.

Das Wetter dürfte diesmal nicht ganz mitspielen: Es wird trüb und regnerisch und mit maximal 13 Grad relativ kühl - mehr dazu in wetter.ORF.at.

Das Rennen, das seit den Anfängen zu Beginn der 90er-Jahre einen steten Aufschwung genommen hat, ist mittlerweile zu einem echten Großereignis gereift. Bei seiner 22. Auflage - Start ist am Sonntag um 10.00 Uhr - gehen wieder über 10.000 Läufer an den Start, und da sind die Starter beim Bambinilauf am Samstag noch gar nicht mitgezählt: Die Strecken im Detail (Graz-Marathon).

GEPA/Daniel Götzhaber

Unterhaltung auch abseits des Sports

Der Graz-Marathon bietet Läufern wie Zuschauern aber auch abseits des Sports viel Unterhaltung: Am Eisernen Tor etwa spielt das Orchester recreation groß auf, und beim Kunsthaus sorgen beim Kunsthaus die Liezius Drachenschränzer mit Pauken und Trompeten für Stimmung und zusätzlichen Schub.

Weitere Höhepunkte sind Sound Asylum bei der Oper Graz, „Elvis“ Michael K. bei der Radetzkybrücke, der Chor Jedesmal Anders am Schloßbergplatz, die run4unity-Band am Mariahilferplatz und Sambagasch bei der südlichen Wende in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße; für Trommelwirbel und heiße Rhythmen sorgen Grazamba bei der Stadthalle und die Dance Production im Start/Ziel-Bereich.

GEPA

Die Verkehrsbehinderungen:

Wer am Sonntag in Graz mit dem Auto unterwegs ist, sollte allerdings zeitig aufbrechen oder sich auf Ausweichrouten einstellen. Die komplette Laufstrecke ist von 7.00 bis 16.00 Uhr gesperrt - Details zu den Straßensperren (Graz Marathon)

Gesperrt sind folgende Straßen:

Ring

Radetzkystraße

Brückenkopfgasse

Die Kais zwischen Kalvarien- und Berta-von-Suttner-Friedensbrücke

Wickenburggasse

Lange Gasse

Theodor-Körner-Straße

Grabenstraße zw. Andritzer Reichsstraße und Grazerstraße

Weinzöttlstraße: Totalsperre bis Andritzer Reichsstraße

Körösistraße und Fischergasse

Keplerstraße zw. Keplerbrücke und Josefigasse

Neubaugasse zw. Stockergasse und Floßlendplatz

Zeilergasse zw. Floßlendplatz und Wienerstraße

Floßlendstraße

Neue Bienengasse und Bienengasse

Wienerstraße zw. Hackhergasse und Lendplatz

Lendplatz halbseitig Richtung Norden

Volksgartenstraße

Elisabethinergasse zw. Annenstraße und Josef-Huber-Gasse

Belgiergasse zw. Tegetthoffbrücke und Griesgasse

Griesgasse zw. Belgiergasse und Südtiroler-Platz

Ökonomiegasse

Mariahilferstraße

Stockergasse

Lazarettgasse

Fabriksgasse

Hergottwiesgasse zw. Karlauplatz und Karlauergürtel

Karlauergürtel zw. Herrgottwiesgasse und Sch.naugürtel in Fahrtrichtung Westen

Schönaugürtel in Fahrtrichtung Westen

Neuholdaugasse zw. Sch.naugürtel und Wielandgasse

Pestalozzistraße zw. Wielandgasse und Schießstattgasse

Schießstattgasse zw. Pestalozzistraße und Schönaugasse

Schönaugasse zw. Schießstattgasse und Sch.naugürtel

Conrad-von-Hötzendorf-Straße: Totalsperre ab Evangelimanngasse

Steyrergasse zw. Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Münzgrabenstraße

Münzgrabenstraße zw. Steyrergasse und Dietrichsteinplatz

Grazbachgasse zw. Dietrichsteinplatz und Augartenbrücke

Neutorgasse

Schmiedgasse

Zudem sind am Sonntag auch folgende Brücken gesperrt:

Keplerbrücke

Hauptbrücke

Tegetthoffbrücke

Radetzkybrücke

Augartenbrücke

Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke halbseitig in Fahrtrichtung Westen

Ein Queren der Laufstrecke mit dem Auto ist möglich, sofern sich keine Läufer auf diesem Streckenabschnitt befinden und der Polizist die Absperrung öffnet.

Link: