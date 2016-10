Magna Steyr legte 2015 beim Gewinn zu

Magna Steyr in Graz hat 2015 beim Gewinn zugelegt, während die Umsätze zurückgingen: Der Jahresüberschuss legte im Jahresvergleich von 103,4 Mio. auf 111,3 Mio. Euro zu, der Umsatz sank von 2,825 auf 2,459 Mrd. Euro.

Die Magna Steyr Fahrzeugtechnik erhöhte 2015 im Vergleich zu 2014 das Betriebsergebnis von 65,0 auf 100,7 Mio. Euro. Der Rückgang beim Finanzergebnis von 40,9 auf 12,6 Mio. Euro resultierte aus deutlich geringeren Erträgen aus Beteiligungen (vor allem verbundenen Unternehmen), die von 35,2 auf 6,9 Mio. Euro zurückgingen.

Laut der Ende Februar publizierten Bilanz des Mutterkonzerns Magna International hat Magna Steyr 2015 knapp 104.000 Fahrzeuge zusammengebaut, um 23 Prozent weniger als 2014 - mehr dazu in Magna: Weniger Autos aus Graz (5.5.2016).

Werk in Graz wird ausgebaut

Das wird sich in absehbarer Zeit ändern: Magna Steyr baut sein Werk in Graz aus, der Grund sind neue Großaufträge von BMW und Jaguar Land Rover sowie Toyota; zudem wurde vor wenigen Monaten der Vertrag mit Daimler zur Fertigung der Mercedes-G-Klasse bis 2023 verlängert - mehr dazu in Magna Steyr baut 5er-BMW in Graz (15.9.2016) Bericht: Toyota lässt bei Magna in Graz fertigen (10.5.2016)

Neue Arbeitskräfte nötig

Für alles zusammen werden in den kommenden beiden Jahren rund 3.000 neue Arbeitskräfte benötigt. 2015 erhöhte sich die durchschnittliche Mitarbeiterzahl ohne Lehrlinge von 3.587 (2014) auf 3.753. 1.400 neue Magna-Jobs für Arbeitslose (26.9.2016).

