Schlepperbande ausgeforscht

Eine internationale Schlepperbande konnten steirische Kriminalisten nach monatelangen Ermittlungen nun ausforschen. Die Schlepper wurden teilweise schon verurteilt, der Haupttäter sitzt noch in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen schon seit Monaten: Bereits im Mai konnte die Polizei auf einem Rastplatz auf der Südautobahn (A2) bei Laßnitzhöhe zwei Kleintransporter anhalten - darin waren 46 Flüchtlinge aus Afghanistan und Pakistan untergebracht; sie wurden von zwei rumänischen Schleppern nach Österreich gebracht.

Fünf Männer bereits verurteilt

Im Zuge der Ermittlungen gelang es nun, die Hintermänner ausfindig zu machen: In Zusammenarbeit mit rumänischen und ungarischen Behörden konnten drei Mitglieder der Organisation in Rumänien, eines in Deutschland festgenommen werden - sie wurden an Österreich ausgeliefert. Fünf Mitglieder der Bande wurden vom Landesgericht Graz bereits zu unbedingten Haftstrafen verurteilt, der mutmaßliche Haupttäter ist noch in Untersuchungshaft.