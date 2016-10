Geflohener Häftling bei Kontrolle auf A2 gefasst

Die steirische Polizei hat Donnerstagnacht einen seit 2008 flüchtigen Häftling festgenommen. Der rechtskräftig wegen Vergewaltigung verurteilte 27-Jährige wurde im Zuge einer Kontrolle auf der Südautobahn (A2) bei Ilz gefasst.

Der vor acht Jahren aus der niederösterreichischen Jugendhaftanstalt Gerasdorf geflohene Serbe hatte sich bei der Verkehrskontrolle laut Polizei mit „extrem professionell gemachten“, aber falschen Dokumenten ausgewiesen. Diese - ein bulgarischer Führerschein und ein bulgarischer Personalausweis - waren den Polizisten jedoch verdächtig vorgekommen.

Flüchtiger lebte jahrelang unentdeckt in Wien

Nach einigen Checks im Fahndungscomputer entdeckten sie die tatsächliche Identität des mittlerweile 27-Jährigen - und eine weitere Abfrage ergab, dass es sich bei ihm um einen rechtskräftig wegen Vergewaltigung verurteilten Straftäter handelt.

Ehe er mit seinem Auto auf dem Weg Richtung Wien aufgehalten und überführt werden konnte, hatte der Mann all die Jahre seit seiner Flucht unter falscher Identität in Wien gelebt. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.