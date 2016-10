Jörg Piringer gewinnt Lime-Lab-Hörspielpreis

Einen Monat lang hat Autor und Performer Jörg Piringer Daten über sich selbst gesammelt - von Schritten bis hin zu Telefongesprächen. Am Ende ist daraus ein Hörspiel entstanden, mit dem er den Lime-Lab-Preis 2016 gewann.

„Ich, Mein, Mir, Mich“

ist am 14. und 15. Oktober im Forum Stadtpark und am 16. Oktober als Hörspiel auf Radio Steiermark zu erleben.

Wie viele Schritte man am Tag zurücklegt, wo man sich befindet und wie das Wetter dort ist, mit wem man in den Sozialen Medien befreundet ist und welche Seiten man im Internet besucht - diese und viele andere Daten lassen sich mittlerweile ganz einfach zusammentragen.

Ein Hörspiel als Datenselfie

Aus seiner Selbstüberwachung konzipierte Jörg Piringer nun das Hörspiel „Ich, Mein, Mir, Mich“ konzipiert, mit dem er den diesjährigen Lime-Lab-Preis gewann. Der Preis war seinerzeit zu Ehren von Emil Breisach ins Leben gerufen worden. Das Siegerprojekt wurde am Donnerstag im Rahmen des steirischen herbst präsentiert.

ORF

Wie ein Regenguss prasselten dabei die von Piringer gesammelten und zu einem multimedialen Hörspiel verdichteten Daten über einen nieder: „Ich habe einen Monat lang so einen Fitnesstracker getragen, der meine Körperdaten gemessen hat: Wie viel ich schlafe, wie viel ich mich bewege. Gleichzeitig habe ich aufgezeichnet, wie viel ich trinke; meine Internetverbindungen, Telefonanrufe ...“, zählt Piringer auf.

„Nicht viel mehr als eine Facebookmeldung“

Mit seinem Gewinnerprojekt verdeutlicht er, in welcher Datenwelt wir alle eigentlich leben: „Die meisten Daten sind elektronisch aufgezeichnet, das macht der Computer ja sowieso. Wenn man zum Beispiel auf Facebook ist, dann hat man diese ganzen Daten - im Grunde ist das nicht viel mehr als eine Facebookmeldung, nur ein bisschen detaillierter. Aber ich glaube, die meisten Leute machen das schon, also so etwas Ungewöhnliches ist das gar nicht; die Leute haben ja auch diese Fitnesstracker, die zeichnen sowieso alles auf.“

