94-jähriger Pkw-Lenker prallt gegen Dämpfer

In Steinhaus am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist ein 94-Jähriger am Samstag auf der Semmering Schnellstraße (S6) mit seinem Pkw gegen einen Aufpralldämpfer gestoßen. Der Verletzte wurde stationär im Spital aufgenommen.

Gegen 19.30 Uhr war der Wiener mit seinem Fahrzeug auf dem Weg von Bruck an der Mur nach Wien gewesen. Plötzlich dürfte der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren haben.

Stationär im LKH Wiener Neustadt aufgenommen

Er stieß gegen den Aufpralldämpfer vor dem Tunnelportal des Semmering-Tunnels. Der verletzte 94-Jährige wurde vom Roten Kreuz Mürzzuschlag in das LKH Wiener Neustadt gebracht und dort stationär aufgenommen.