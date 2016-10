Prozessauftakt um Doppelmord in Kapfenberg

Acht Monate ist es her, dass ein 34-jähriger Serbe seine Frau und deren Schwester in Kapfenberg auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet hat. Ab Montag muss er sich wegen Doppelmordes in Leoben vor Gericht verantworten.

Die beiden Frauen - wie auch der Angeklagte serbische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Kapfenberg - hatten sich Anfang April auf den Weg zu einer Polizeistation gemacht, um Anzeige gegen den 34-Jährigen zu erstatten. Denn obwohl das Ehepaar bereits getrennt lebte, habe er immer wieder Kontakt zu seiner Frau gesucht - mehr dazu in Doppelmord-Opfer waren auf Weg zur Polizei (04.04.2016).

Zwei Frauen getötet, zwei Männer verletzt

Der Angeklagte dürfte die Frauen demnach beobachtet und ihnen vor einem Supermarkt aufgelauert haben. Mehrmals soll er daraufhin auf offener Straße mit einem Klappmesser auf die 29-Jährige und 30-Jährige eingestochen haben - die Rede ist von insgesamt zwölf Messerstichen. Auch soll der Mann auf Körper und Gesicht der am Boden liegenden Opfer getreten haben.

Die beiden Opfer, zugleich Mütter von insgesamt fünf kleinen Kindern, starben noch an Ort und Stelle. Auch zwei Männer, die den beiden Frauen helfen wollten, sollen vom Angeklagten verletzt worden sein.

Alkohol und Drogen: „Keine Erinnerung“

Der Angeklagte, der kurz nach der Tat verhaftet wurde, gab bei den polizeilichen Einvernahmen an, eine Aussprache mit seiner Frau gesucht, allerdings Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Deshalb könne er sich nicht mehr an alles erinnern.

Einer Anklage wegen zweifachen Mordes konnte er sich dadurch allerdings nicht entziehen - der Prozess beginnt am Montag ab 9.00 Uhr am Landesgericht Leoben.