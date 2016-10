Pkw gegen Straßenbahn: Drei Verletzte

In Graz sind Sonntagabend eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.

Die Straßenbahngarnitur der Linie 13 war zum Zeitpunkt des Unfalls in der Jakoministraße Richtung Süden unterwegs. Zum Zusammenstoß kam es an der Kreuzung mit der Grazbachgasse.

Der Signalgeber schaltete für die Straßenbahn auf „freie Fahrt“, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tram fuhr daraufhin in den Kreuzungsbereich ein, zur selben Zeit war ein 71 Jahre alter Grazer mit seinem Auto in der Grazbachgasse unterwegs, dabei stieß der Pkw seitlich gegen die Straßenbahngarnitur.

Der Pkw-Lenker sowie zwei Fahrgäste in der Straßenbahn wurden leicht verletzt und in das LKH Graz gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.