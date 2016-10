Steirische Landwirtschaft macht sich fit für 2030

Die steirische Landwirtschaft will sich bereit für die Zukunft machen - und hat sich dazu einem intensiven Strategie-Prozess unterzogen, der die Weichen für die Zeit bis 2030 stellen soll. Die Ergebnisse wurden am Montag präsentiert.

Zwei Jahre lang hat die Landwirtschaftskammer Zukunftsstrategien für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte erarbeitet - rund 900 steirische Landwirte haben sich daran aktiv beteiligt. Am Ende dieses Prozesses stehen nun insgesamt 200 definierte Strategieziele und 250 Leuchtturmprojekte fest - zum „Thema Wertschöpfung, Thema Tierwohl, Thema klimaangepasste Landwirtschaft, wo es dieses Bündnis zwischen Landwirtschaft, Konsumenten und natürlich dem Handel geben muss“, so Kammerpräsident Franz Titschenbacher.

APA/dpa/Christian Charisius/Georg Hochmuth/ORF

Nach Wetter-Extremen: Fokus auf Forschung

Somit findet sich in den Zielen bis 2030 auch neuerlich die Formulierung, dass die klare Forderung nach einem fairen Anteil an den Produktpreisen für die steirischen Landwirte aufrecht bleibt.

Und weil die Wetter-Extreme der letzten Jahre bei den steirischen Landwirten tiefe Spuren hinterlassen haben, sind laut Titschenbacher in den ausgearbeiteten Strategien auch Forderungen „in Richtung Forschung, in Richtung klimaresistente Sorten in den verschiedensten Bereichen“ ausgearbeitet - mehr dazu in Herausforderndes Jahr für die Landwirtschaft (03.08.2016).

Konzept zur Tierwohl-Förderung

Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Marie Pein weist darüber hinaus auf ein neues Tierwohl-Förderkonzept hin: „Dieses Konzept ist auch Grundlage, damit 2030 die Hälfte der Schweine besonders tierfreundlich gehalten wird." Die klare Herkunftszeichnung von tierischen Lebensmitteln - verpflichtend in Großküchen sowie freiwillig in der Gastronomie und Hotellerie sowie bei Buschenschänken.“

Labonca.at

Ackerbauern werden laut Titschenbacher einen besonderen Fokus auf „noch mehr Humusaufbau, noch mehr Fruchtfolge, Erosions- und Grundwasserschutz legen. Und die Grünlandbauern werden um zehn Prozent mehr gentechnikfreies Eiweiß aus Wiesen gewinnen, um den Sojaimport aus Übersee zu verringern“.

Auch die Bevölkerung miteinbinden

Die zahlreichen Ziele und Projekte befinden sich vorerst alle nur auf dem Papier. Eine Umsetzung soll jedoch umgehend beginnen, wenngleich die Kammer diese nicht alleine stemmen könne: „Natürlich ist es auch notwendig, dass dieses Programm entsprechend von der Politik, vom Handel und von unseren Verarbeitungs- und Vermarktungspartnern mitgetragen wird. Dazu sind aber noch viele Gespräche und Aktivitäten notwendig“, erklärt der Kammerpräsident.

Um auch die Bevölkerung und damit die Konsumenten ins Boot zu holen, sollen ab dem nächsten Jahr in allen steirischen Bezirken Informationsveranstaltungen abgehalten werden.

Link: