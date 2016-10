Beziehungsdramen: Gewaltbereitschaft steigt

Nicht selten werden Beziehungsstreitigkeiten zum Ausgangspunkt tragischer Gewalttaten. Steirische Experten warnen, dass es immer öfter unter der Oberfläche brodelt - und die Gewaltbereitschaft steigt.

Am Montag gestand ein Mann vor dem Gericht Leoben, seine Frau und seine Schwägerin in Kapfenberg auf offener Straße erstochen zu haben - mehr dazu in Prozess um Doppelmord: Beschuldigter geständig (10.10.2016). Am Wochenende sagte ein aus der Steiermark stammender Polizist aus, seine schwangere Lebensgefährtin erschossen und den gemeinsamen Sohn erwürgt zu haben - mehr dazu in Polizist: Freundin erschossen, Sohn erwürgt (09.10.2016).

Frauennotruf: Tel.: 0316 / 42 99 00 Männernotruf: Tel.: 0800 / 246 247 Frauenhäuser Steiermark: Tel.: 0316 / 42 99 00 Männerberatung Graz: Tel.: 0316 / 83 14 14 Gewaltschutzzentrum: Tel.: 0316 / 77 41 99

„Sehr tragische, sehr prekäre Anrufe“

In beiden Fällen dienten Beziehungsstreitigkeiten als Ausgangspunkt - ein Sachverhalt, der in der Steiermark leider öfter vorkommt als angenommen: „Wir haben einige sehr tragische, sehr prekäre Anrufe gehabt, wo auch wirklich eine Gewalttat bevorstand. Es gibt dann ein persönliches Gespräch mit diesen Männern - und wir konnten das Gott sei Dank oft verhindern“, sagt Eduard Hamedl, Leiter des Männernotrufs Steiermark.

Fast 60 Prozent der Anrufe drehen sich momentan laut dem Experten um Beziehungen und Gewalt - mehr dazu in Immer mehr Steirer nützen Männerberatung (19.02.2016). Der Anteil nehme auch deshalb zu, weil sich das männliche Rollenbild geändert habe. Demnach sei oft „so eine krankhafte Eifersucht mit im Spiel, so ein Besitzdenken unter dem Motto ‚Du gehörst mir‘“, so Hamedl.

Appell: Hilfe holen, wenn man sie braucht

Der Männernotruf-Leiter rät daher, sich rasch Hilfe zu suchen - bevor alles eskaliert: „Ich habe oft gesagt: Der Mann ist ein bisschen wie ein Kochtopf: Er brodelt lange vor sich hin und dann plötzlich explodiert er. Ich habe in meiner Polizeizeit oft kennengelernt, dass Männer, die zu Mördern geworden sind, sagen, es habe ihnen im entscheidenden Moment der Ansprechpartner gefehlt.“

APA/Hans Klaus Techt

Michaela Gosch, Geschäftfsührerin der steirischen Frauenhäuser, bemerkt, dass die Gewaltausbrüche zunehmen: „Was in den letzten Jahren in jedem Fall zugenommen hat, ist die Schwere der Gewalt und die Heftigkeit der Delikte, das kann man aus unserer Sicht und auch durch die Anzahl der Anrufe und Anfragen bestätigen“ - mehr dazu in Gewalt gegen Frauen bleibt Problem (25.11.2015). Täter sind dabei zu mehr als 90 Prozent Männer - mehr dazu in Beziehungstaten: Täter meist Männer (07.11.2014).

Was in der Familie ist, bleibt - zu oft - in der Familie

Leider gelte oft die Devise „Was in der Familie ist, bleibt in der Familie“. Gosch appelliert daher: „Sobald man das erste Mal das Gefühl hat, das ist ein Problem, dass das eigene Leben beeinträchtigt, dann ist der Zeitpunkt da, sich Hilfe und Beratung zu holen - das ist der allererste Schritt. Und wenn man den setzt, kann man sich hoffentlich in vielen Fällen den Notfallschritt, dass man die Notfallnummer bei Frauenhäusern, Polizei oder Gewaltschutzzentren anruft, hoffentlich ersparen.“

