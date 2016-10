Autounfall mit Bentley - Beifahrer schwer verletzt

Am Niederalpl in Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ist am Montag ein Mann bei einem Verkehrsunfall mit einem Bentley schwer verletzt worden. Das 220.000 Euro teure Auto hatte sich mehrmals überschlagen.

Kurz vor 14.00 Uhr waren zwei junge Unternehmer mit dem Bentley für Filmaufnahmen Richtung Aschbach unterwegs gewesen. Plötzlich kamen sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab - das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, ehe es circa 50 Meter neben der Fahrbahn auf einer Böschung liegen blieb.

Rotes Kreuz Mariazellerland | Leodolter B.

Während der Fahrer dabei wie durch ein Wunder unverletzt blieb, erlitt der Beifahrer Verletzungen an Kopf und Rücken. Mit der Unterstützung zweier Freunde, die in einem anderen Wagen gesessen hatten, gelang es jedoch beiden, sich aus dem Fahrzeug zu befreien.

Totalschaden an 220.000 Euro teurem Bentley

An dem 220.000 Euro teuren Bentley entstand Totalschaden. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Beifahrer mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.