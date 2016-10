Betrunkener Lenker war um 88 km/h zu schnell

In der Bezirkshauptstadt Liezen hat die Polizei Montagnachmittag einen Autolenker gestoppt, der um fast 90 km/h zu schnell unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 50 Jahre alte Wiener alkoholisiert hinter das Steuer des Autos gesetzt hatte.

Der 50-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der B138, der Pyhrnpass Straße unterwegs, als er in eine Radarmessung der Polizei geriet. Er raste im Ortsgebiet in einer 50 km/h Zone mit 138 km/h durch, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auto war ein Elektrosportwagen

Der Wiener, der mit einem Elektrosportwagen unterwegs war, wurde kurz darauf von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle verhielt sich der Lenker verdächtig, die Beamten stellten Symptome einer Alkoholisierung fest. Der anschließend durchgeführte Alkotest verlief positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.