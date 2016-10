Winterreifen: Schon gewechselt?

Das kühle und nasse Wetter veranlasst immer mehr Steirer dazu, auf Winterreifen umzustecken. In den heimischen Werkstätten mehren sich die Anfragen zum Reifenwechsel - eine Bestandsaufnahme in Graz.

Die Mechaniker bei Reifen Weichberger in der Grazer Kärntner Straße haben derzeit - wie Kollegen überall in der Steiermark - alle Hände voll zu tun: Das kalt-nasse Wetter und der Schnee auf dem Bergen veranlasst immer mehr Menschen zum Reifenwechsel. Die Sommerreifen kommen runter und ins Lager - die Winterreifen werden montiert.

Seit Montag „läutet das Telefon in einem fort. Wir sind aufgrund der Wetterlage, dass es im September so schön war, eine Woche hinten - es wird sich halt alles sehr komprimieren und noch stressiger werden als sonst“, erklärt Filialleiter Peter Potocnik. Ab 1. November gilt dann wieder die Winterreifen-Pflicht.

Wenn zu abgefahren oder zu alt - neue Reifen Pflicht

Was es beim Reifenwechsel zu beachten gilt, ist zum Beispiel die Frage: „Sind die alten Winterreifen überhaupt noch gut?“ Filialleiter Peter Potocnik erklärt: „Dafür gibt es am Reifen sogenannte Indikatoren. Rund um das Reifenprofil gibt es je nach Hersteller vier bis fünf Punkte, wo Erhöhungen im Reifen drin sind. Das ist beim Winterreifen einmal mit 1,6 Millimeter und dazu gibt’s einen zweiten Steg mit vier Millimeter. Damit kann man optisch schnell kontrollieren: Okay, wie viel habe ich noch. Wir messen dann natürlich mit bestimmten Geräten nach, damit wir einen konkreten Wert haben.“

ORF

Für Wenigfahrer gilt - auch zu alte Winterreifen müssen ausrangiert werden: „Ungefähr nach sechs Jahren wird der Gummi der Reifen härter, dadurch lässt die Haftung einfach nach. Sechs bis sieben Jahre nach Bau würden wir daher empfehlen, neue Reifen zu nehmen - auch wenn das Profil in Ordnung ist“, so der Potocnik.

Reifen heuer „generell nicht teurer geworden“

Wenn man neue Reifen braucht, sollte man bei nicht so gängigen Dimensionen teilweise rasch bestellen: „Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder einige Dimensionen, bei denen es bereits Engpässe gibt, weil wieder neue Fahrzeuge dazugekommen sind“, so der Experte. Eine erfreuliche Nachricht: Auch das Preisniveau sei im Vergleich zum Vorjahr „generell nicht teurer“ geworden.

Der Experte will auch an „wechselfaule“ Sparfüchse appellieren: „Viele Leute haben die Angst, dass sich die Winterreifen jetzt abfahren - das trifft auch keinen Fall zu. Fakt ist: In Summe fahre ich mit den Winterreifen bei den jetzigen Bedingungen günstiger und besser als mit den Sommerreifen. Meistens ist es ja so, dass der breitere Sommerreifen vom Preis her teurer ist als der Winterreigen.“ Der Spargedanke sei hier für den Experten "nicht immer ganz nachvollziehbar.