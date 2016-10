Sitzplatz-Sponsoring: Auszeichnung für Uni Graz

Seit rund einem Jahr haben 430 Sessel im Hörsaal der neuen Uni-Bibliothek der Universität Graz auf Sponsoren gewartet. Am Montagabend wurde das Projekt mit dem österreichischen Fundraising Award ausgezeichnet.

Die Initiative des Absolventenvereins der Universität Graz trug die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Online-Kampagne“ nach Hause. Verliehen wurde der Preis in insgesamt sieben Kategorien vom Fundraising Verband Österreich im Rahmen einer Tagung in Wien, wie die Universität Graz am Dienstag mitteilte.

Zahlenspiel: Die 430 Sitzplätze stehen für 430 Jahre, die es die Uni Graz schon gibt. Stifter können neben ihrem Namen auch ein Lieblingszitat auf dem Sessel verewigen lassen.

Mehr Geld für den Hörsaal

„Viele unserer bisherigen Stifter sehen in der Aktion eine schöne Möglichkeit, sich aktiv in die Entwicklung der Universität einzubringen. Natürlich würden wir den Saal auch ohne die Aktion mit Sesseln ausstatten, aber so kann doch etwas mehr Geld in die Hörsaal-Ausstattung fließen“, betonte Beatrice Weinelt, Geschäftsführerin des Absolventennetzwerks der Uni Graz, Alumni Uni Graz.

Prominente Stifter

Die Aktion laufe noch bis Ende Oktober, bzw. „so lange der Vorrat reicht“. Bisher konnten dadurch mehr als 112.000 Euro eingenommen werden. Unter den Sponsoren finden sich unter anderem der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl oder auch die Tiergarten-Schönbrunn-Direktorin Dagmar Schratter.

