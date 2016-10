Internationale Krisenmanager tagen in Ligist

Im weststeirischen Ligist treffen ab Mittwoch internationale Katastrophenmanager zusammen, um mit dem Österreichischen Bundesheer Erfahrungen in der Flüchtlingsbetreuung auszutauschen - und gemeinsam Lösungen zu finden.

Auch wenn derzeit keine Flüchtlinge zu uns über die Grenze strömen, will man für den Notfall gerüstet sein, sagt Alois Hirschmugl. Er ist beim Bundesheer zuständig für internationale Humanitäre-und Katastrophenhilfe und auch der Leiter des Kurses in Ligist. Dieser wird neben dem Österreichischen Bundesheer, dem Innenministerium und dem Land Steiermark auch in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration veranstaltet.

Teilnehmer aus verschiedensten Ländern

Konkret gehe es um Campmanagement für Flüchtlinge, darum „wie man Flüchtlingslager aufbaut, wie die betreut werden, was da an Problemen anfallen kann, wie man mit älteren Menschen umgeht, die auf der Flucht sind“, so Hirschmugl.

Staaten der Zentraleuropäischen Verteidigungskooperation wie etwa Ungarn, Tschechien oder Slowenien nehmen an der Schulung teil, ebenso wie Vertreter vom Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Caritas.

Wertvoller Erfahrungsaustausch

Erfahrene Einsatzkoordinatoren aus dem Ausland, die Camps mit 300.000 Menschen betreuen, berichten dabei von ihren Erfahrungen - etwa auch, wie unterschiedliche ethnische Gruppen in einem Lager untergebracht werden können. Österreichische Experten und Mitarbeiter vom Roten Kreuz informieren über ihre Arbeit am Grenzübergang Spielfeld. Auch über die Herausforderung, wenn viele Freiwillige helfen wollen: „Wie kann man das besser organisieren?“, sei laut Hirschmugl eine zentrale Frage.

In erster Linie geht es bei dem einwöchigen Kurs um Erfahrungsaustausch. Die Arbeit zischen Militär und Zivilgesellschaft, aber auch, wie die Organisationen sich untereinander besser vernetzen können. Ein wichtiges Thema sind dabei auch die Sozialen Medien - hier wird diskutiert, wie man mit Facebook und Co. umgeht und diese besser nutzen kann.

