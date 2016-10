Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt

Bei Unfällen sind am Dienstag zwei Fußgänger schwer verletzt worden: Ein Lkw-Lenker hatte in Weiz beim Reversieren eine 72-Jährige übersehen, und in Leoben wurde ein 80-Jähriger auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst.

Bei dem Unfall in Leoben wollte eine 21-Jährige bei Grün von der Kärntner Straße in die B116 einbiegen - dabei dürfte sie aber den 80-jährigen Fußgänger übersehen haben, der ebenfalls bei Grün die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pensionist schwer verletzt; er wurde in das LKH Hochsteiermark gebracht.

Beim Reversieren zu Boden gestoßen

Ebenfalls übersehen haben dürfte ein Lkw-Fahrer am Dienstag in Weiz eine 72-jährige Fußgängerin: Der 50-Jährige wollte mit seinem Lkw eine mobile WC-Anlage zu einer Baustelle in der Birkfelderstraße liefern und reversierte dazu sein Fahrzeug - dabei erfasste er die 72-Jährige und stieß sie zu Boden. Die Grazerin erlitt einen Unterschenkelbruch; sie wurde ins Spital gebracht.