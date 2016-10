Seniorenpark Unterpremstätten bleibt bestehen

Vor knapp zwei Monaten ist die Seniorenbetreuungseinrichtung in Unterpremstätten in den Konkurs geschlittert. Am Mittwoch gab der beauftragte Masseverwalter bekannt, dass diese nun von der Amicalis GmbH fortgeführt wird.

Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 2,2 Millionen Euro führten Ende August zur Eröffnung des Sanierungsverfahrens des Seniorenpark Unterpremstätten - mehr dazu in Seniorenpark in Unterpremstätten insolvent (25.8.2016).

Auch wenn dieses Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung noch nicht abgeschlossen ist und noch nicht gesagt werden kann, ob ein Sanierungsplan kommt: Seit Mittwoch steht fest, dass der Seniorenpark von der Amicalis GmbH weitergeführt wird.

Gesamte Belegschaft soll mitübernommen werden

Laut Masseverwalter Axel Reckenzaun genehmigte der Gläubigerausschuss und das Insolvenzgericht die Verträge zwischen ihm und der neuen Betreibergesellschaft - Amicalis sei der Bestbieter mit der insgesamt nachhaltigsten Lösung gewesen; außerdem habe Amicalis eine Standortgarantie abgegeben und werde nach erfolgter Übernahme auch die gesamte Belegschaft der insolventen Gesellschaften wieder beschäftigen, so Reckenzaun.

Eines der größten steirischen Pflegeheime

Demnach können nun sämtliche Bewohner in ihrem gewohnten Umfeld bleiben: Derzeit wohnen im Pflegeheim des Seniorenparks 155 Bewohner, im Hotel- und Appartementbetrieb 35. Insgesamt sind 135 Personen beschäftigt, es ist damit eines der größten Pflegeheime in der Steiermark.

Die Amicalis betreibt bereits in Oberaich und Kalsdorf Seniorenwohnheime und ist ein Zusammenschluss des Arbeiter Samariter Bundes Graz und der Antaris Health Holding - diese ist auf Beteiligungen im Gesundheitswesen spezialisiert.

