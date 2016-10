Startschuss für den steirischen Wintertourismus

Einen Tag vor dem Start der Skisaison haben Steirische Tourismusregionen am Donnerstag ihr Winterprogramm präsentiert: 33 Millionen Euro wurden investiert, ein landesweites Familien-Skifest soll Zugpferd werden.

Der Winter rückt immer näher. Auf den Bergen liegt teils schon der Schnee, in 35 Tagen öffnen in Graz wieder die Adventmärkte und auch die Skigebiete stehen bereits in den Startlöchern - die Wintersaison kann also beginnen.

„Latte liegt sehr hoch“

Dennoch wurden am Donnerstag in Graz die Höhepunkte der neuen Wintersaison bei Sonnenschein präsentiert. Eingeläutet wird sie ab Freitag auf dem Dachsteingletscher - und schon jetzt hofft man, ähnlich viele Gäste anzulocken wie im Vorjahr: „Wir haben 1,5 Mio. Ankünfte gehabt und fast 5,5 Mio. Übernachtungen - da liegt die Latte schon sehr hoch“, erklärt der Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, Erich Neuhold.

Zugpferd sind auch heuer zahlreiche Großveranstaltungen - etwa das 20. Nightrace in Schladming oder der Snowboard Slopestyle Weltcup am Kreischberg. Am 17. Dezember wird es heuer außerdem erstmals ein landesweites Familienskifest geben: „37 Ski- und Langlaufgebiete machen hier mit - es freut uns wirklich sehr, dass sich alle so freudig beteiligen - und da wird’s um Sicherheit, Leistbarkeit, aber auch Herzlichkeit gehen“, verrät Neuhold, der auch Skikurse und Wettrennen für Groß und Klein ankündigt.

Erstmals mehr als 50 Euro für Tagesskipass

Andererseits wird heuer erstmals in der Skiwelt Amadé die 50-Euro-Marke für einen Tagesskipass durchbrochen. Von einem Schuss, der möglicherweise nach hinten losgehen könnte, will der zuständige Landesrat Christian Buchmann (ÖVP) nichts wissen: „Ich glaube, man muss die Leistung dem Preis gegenüberstellen - und wir bieten in der Steiermark eine Top-Leistung: Unsere Skigebiete investieren kräftig, um die beste Infrastruktur und Sicherheit auf den Pisten bieten zu können.“

So wurden etwa von der steirischen Seilbahnwirtschaft 33 Millionen Euro investiert - unter anderem in eine neue Achter-Seilbahn: „Die Burgstallerbahn auf der Planai, ansonsten ist viel in Beschneiung, Qualitätsverbesserung, Pistenbauten investiert worden. Du musst heute einfach jedes Jahr viel in die Skigebiete investieren, damit die Gäste auch weiterhin zu dir kommen und gute Verhältnisse vorfinden“, erklärt Bernhard Michelitsch von den Seilbahnen Steiermark.

Special Olympics: „2.700 Sportler aus 107 Nationen“

Höhepunkt der Saison sind dann schließlich die Special Olympics World Winter Games ab Mitte März in Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein: „Es freut uns besonders, dass wir in Schladming und in der Ramsau die nordischen und die Alpinbewerbe haben. Da kommen 2.700 Sportler aus 107 Nationen und ich glaube, da können wir stolz sein“, freut sich Mathias Schattleitner, der Geschäftsführer von Schladming-Dachstein-Tourismus.

