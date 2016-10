Terrorgefahr: Verfassungsschutz wird aufgestockt

Die Steiermark ist vom Bundesamt für Verfassungsschutz zuletzt als Hotspot der Radikalisierung bezeichnet worden. Das bestätigt am Freitag auch der steirische Polizeidirektor, der Landesverfassungsschutz soll nun aufgestockt werden.

Der Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT), Peter Gridling, geht auch in Österreich von einer erhöhten Terrorbedrohung aus. Das sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Bregenz - mehr dazu in Gridling sieht erhöhte Terrorbedrohung (vorarlberg.ORF.at; 13.10.2016)

APA/Herbert Pfarrhofer

Grazer Moscheenvereine im Visier

Die Steiermark bezeichnete Gridling dabei als einen der Hotspots für Radikalisierung, was der steirische Landespolizeidirektor Josef Klamminger am Freitag auch bestätigt: „Graz und die Steiermark sind ein Hotspot. Bosnische und tschetschenische Salafisten sind hier stark vertreten. Wir sind wachsam und bereiten uns dementsprechend vor.“

Konkret würden acht Moscheenvereine in Graz ganz gezielt unter Beobachtung stehen: „Es gibt konkrete Hinweise, diese Hinweise werden allesamt bearbeitet“, sagt Klamminger.

16 Planstellen mehr

Um diese Aufgaben auch gut zu bewältigen können, soll der Verfassungsschutz nun aufgewertet und personell aufgestockt werden, sagt Klamminger: „Das heißt, es ist geplant, 16 Planstellen mehr im Landesamt für Verfassungsschutz zu schaffen. Bis dorthin gibt es Dienstzuteilungen. Wir können natürlich einzelne Aktivitäten nicht ausschließen und müssen uns dementsprechend vorbereiten.“