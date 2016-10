Zimmermann stürzte sechs Meter ab

Bei Arbeiten auf einem Dachstuhl in Oberort im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Donnerstag ein Zimmermann schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Obersteirer war bei einem landwirtschaftlichen Gebäude damit beschäftigt, einen Gurt von einem Bretterstapel zu lösen.

Sicherungsgeländer durchbrochen

Plötzlich rutschten die Bretter gegen den Arbeiter - er stürzte rücklings gegen das Sicherungsgeländer des Dachstuhls, durchbrach dieses und fiel dann sechs Meter in die Tiefe. Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Kalwang gebracht.