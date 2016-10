Baby-Verwechslung kommt vor Zivilgericht

Der Fall einer möglichen Baby-Verwechslung am LKH Graz vor 25 Jahren kommt vor das Zivilgericht. Das Krankenhaus und die betroffene Mutter und Tochter konnten sich bislang nicht einigen, nun soll ein Richter übernehmen.

Die Mutter, der Vater sowie die mittlerweile adoptierte Tochter wollen von der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) Geld für den erlittenen „Schockschaden“, bestätigte Anwalt Gunther Ledolter am Freitag entsprechende Medienberichte. Die bisher kolportierten mehr als 255.000 Euro - je 85.000 Euro für Mutter, Vater und Tochter - würden jedoch nicht mehr gelten: Die nun geforderte Schadenersatzsumme sei niedriger - mehr dazu in Forderungen nach Babyverwechslung (20.7.2016).

Durch eine Blutspende hatten die Tochter und ihre vermeintliche Mutter Anfang des Jahres erfahren, dass sie nicht miteinander verwandt sind – mehr dazu in Babys vertauscht: Nach 25 Jahren entdeckt (13.1.2016). Strafrechtlich ist der Fall laut Staatsanwaltschaft verjährt, für das Zivilgericht steht der Weg aber offen, denn hier gelten die schadenersatzrechtlichen Ansprüche drei Jahre ab Kenntnis des Schadens.

LKH: „Keine zivilrechtliche Haftungsgrundlage“

Der zur Verfügung stehende Kenntnisstand stelle „keine zivilrechtliche Haftungsgrundlage für eine außergerichtliche Schadensregulierung“ dar, hieß es bisher seitens des LKH-Uniklinikums Graz, daran habe sich nichts geändert: „Die Tatsache alleine, dass die betreffende Person nicht die leibliche Tochter ist und es der Lebenserfahrung entspricht, dass eine unbemerkte Vertauschung/Verwechslung eines Kindes wahrscheinlicher ist, je zeitnaher dies zur Geburt geschieht, kann nicht ausreichen, ein haftungsbegründendes Verhalten von Mitarbeitern unseres Unternehmens als erwiesen anzunehmen“, hob das Uniklinikum hervor.

DNA-Tests brachten bislang keinen Erfolg

Wenn die Verwechslung der Babys am LKH Graz vor sich gegangen sein sollte, dann könnten rund 200 junge Frauen, die in der Zeit zwischen dem 15. Oktober und 20. November 1990 auf der Geburtenstation des Grazer LKH-Universitätsklinikums auf die Welt gekommen sind, als vertauschtes Kind infrage kommen. Das LKH Graz bot im Jänner für alle Frauen, die am Uniklinikum Graz in diesem Zeitraum geboren wurden (wie auch ihren Müttern) die Durchführung von kostenlosen DNA-Tests an; 30 Frauen - davon 20 Töchter - ließen die Tests durchführen - alle waren negativ – mehr dazu in Babys vertauscht: Erste DNA-Tests (15.1.2016) und in Babyverwechslung in Graz weiter ungeklärt (2.2.2016). Sollte sich nun doch noch jemand testen lassen wollen, steht das Angebot des LKH Graz noch zur Verfügung.