Steiermark zählte im Sommer die meisten Blitze

Mehr als eine Million Blitze sind heuer in Österreich gezählt worden - so viele, wie schon seit mindestens sieben Jahren nicht mehr. Das zeigt ein aktueller Blitzreport der Uniqua Österreich. Die meisten Blitze gab es demnach in der Steiermark.

Exakt waren es eine 1,146.000 Blitze, die heuer in Österreich gezählt wurden, im Vergleich zum Vorjahr sind das um 40 Prozent mehr. Deutlich angeführt wird die Blitzbilanz von der Steiermark mit 365.000 Blitzentladungen, was im Schnitt also 1.000 Blitzen pro Tag entspricht.

Graz als Blitzhauptstadt

Gemessen wurden die Blitze von meteorologischen Prognoseanbieter UBIMET. Blitzhauptstadt Österreichs war demnach die steirische Landeshauptstadt Graz: An 36 Sommertagen gab es im Stadtgebiet zumindest einen Blitz, insgesamt waren es 4.032 Blitze. Zum Vergleich: In Innsbruck waren es etwas mehr als 1.500, in Eisenstadt nur 159 Blitze. Am häufigsten geblitzt hat es im Juli und im August.

ORF

Schaden bei jedem dritten Blitz

Schätzungen des Versicherungsverbandes Österreich verursacht jeder dritte Blitzeinschlag einen Schaden, entsprechend hoch fiel der Schaden heuer aus, heißt es bei Uniqua Österreich. Die Rede ist von 5,6 Mio. Euro, die Kunden allein in den ersten drei Monaten des Jahres ausbezahlt werden mussten, ein Plus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Schnitt beträgt der Schaden nach einem Blitzeinschlag 740 Euro.

Vor allem Elektrogeräte betroffen

Von den Blitzschäden betroffen sind vor allem Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Fernseher, im schlimmsten Fall sind ganze Häuser betroffen, die nach einem Blitzschlag abbrennen; die Schäden werden in der Regel von der Gebäude- bzw. der Haushaltsversicherung abgedeckt.

Effektiven Schutz vor Blitzschäden würden laut Blitzreport am besten massive Gebäude mit Blitzableitern und Fahrzeuge bieten. Elektrogeräte könnten am besten geschützt werden, wenn man sie bei Gewittern aussteckt.

