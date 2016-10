Gerüchte um Magna-Werk in Slowenien

Immer lauter werden die Stimmen, dass der Grazer Autozulieferer Magna Steyr, ein Werk in Slowenien plant. Ein Hinweis darauf soll die Entscheidung der slowenischen Regierung sein, einen neuen Standort zu unterstützen.

Zehn Millionen Euro will die slowenische Regierung in den nächsten zwei Jahren in die Hand nehmen, um nahe Maribor eine Industriezone zu errichten. Bis 2017 soll der Standort bereit für den Bau sein. Mit Investoren werde bereits verhandelt, heißt es. Namen werden vorerst aber noch keine genannt.

Gespräche mit Magna vermutet

Slowenische Medien vermuten einen engen Zusammenhang mit den angeblichen Plänen von Magna Steyr, nach Slowenien zu expandieren. Als weiterer Hinweis wird die Tatsache gedeutet, dass Magna ein slowenisches Tochterunternehmen gegründet hat. Konkret war zuletzt von Plänen einer Lackieranlage nahe Maribor die Rede, in der bis zu 3.000 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen.

Keine Bestätigung bei Magna

Bei Magna in Graz sind die Gerüchte so bisher aber nicht bestätigt worden. Vielmehr beruft man sich dort auf die bekannten Pläne, das Grazer Werk auszubauen. Dementsprechend „evaluieren wir alle Möglichkeiten“, heißt es seitens eines Magna-Sprechers.

Fakt ist: Im Grazer Magna-Werk laufen derzeit großangelegte Personalschulungen - mehr dazu in 1.400 neue Magna-Jobs für Arbeitslose (26.9.2016). Grund ist die aktuell gute Auftragslage. Denn neben dem Mercedes G wird ab 2017 auch für Jaguar und für BMW gebaut - mehr dazu in Magna Steyr baut 5er-BMW in Graz (15.9.2016).

