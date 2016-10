„steirischer herbst“ lockte 50.000 Besucher an

Der „steirische herbst“ 2016 steht im Finale und wird am Sonntag zu Ende gehen. Am Freitag wurde von den Verantwortlichen vorläufige Bilanz gezogen. Demnach sind heuer über 50.000 Besucher gezählt worden.

24 Tage lang haben rund 900 Akteure aus 56 Nationen den „Verschiebungen kultureller Kartographien“ nachgespürt und künstlerische Antworten speziell auf die Fragen der Migration und des gesellschaftlichen Miteinanders gesucht, getreu dem diesjährigen Motto des Festivals „Wir schaffen das“ - mehr dazu in Steirischer herbst: „Wir schaffen das“ (13.9.2016).

Gelebtes Miteinander

Das Miteinander sei bereits bei der Festival-Organsiation intensiv gelebt worden, sagt Intendantin Veronica Kaup-Hasler bei einer ersten Bilanz am Freitag, und zwar in dem regionale Kulturveranstalter, Initiativen und NGOs in viele Produktionen eingebunden worden seien. So sei auch der spezielle Programm-Mix des „steirischen herbst“ entstanden: „Dieser Spagat vom lokalen zum internationalen scheint mehr denn je aufggegangen zu sein.“

Sara (Padmini Chettur, „Beautiful Thing 1“, 2009)

Auslastung von 90 Prozent

Insgesamt gab es heuer 465 Einzelveranstaltungen und 130 Produktionen, die von mehr als 50.000 Interessierten besucht wurden. Das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung von 90 Prozent, erklärt Kaup-Hasler. Im Vorjahr war diese noch bei 95 Prozent gelegen. Zu Ende gehen wird der diesjährige „steirische herbst“ am Sonntag mit einer „New Graz Party“ im Volksgarten.

Erste Planungen für Jubiläum

Damit wird dann auch die Planung für das kommende 50-Jahr-Jubiläum des Festivals konkreter. Einerseits soll es eine Rückschau auf die Entwicklung des europaweit ersten Festivals für moderne Kunst werden, es gehe laut Kaup-Hasler aber auch um neue Ideen und Visionen, wohin sich die junge zeitgenössische Kunst und ihre Ausdrucksformen entwickeln könnten. „Ein Jubiläum ist immer mit Angst, Schweißausbrüchen, Panik und Vorfreude verknüpft, aber dem verweigere ich mich, ich will das produktiv nutzen“, so die Intendantin. Termin für den „steirischen herbst“ 2017 ist der 15. Oktober.

