Jahre nach Vergewaltigung Verdächtiger in Haft

Nach 15 Jahren Flucht ist ein 40 Jahre alter Mann der Grazer Staatsanwaltschaft ausgeliefert worden. Der Mann war wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Graz gesucht worden und wurde schließlich in Nordirland wiedererkannt.

Der 40-Jährige war bereits per Haftbefehl gesucht worden, ehe er im Vorjahr in Nordirland geschnappt werden konnte. Dort saß er seither in Untersuchungshaft. Nun wurde er den österreichischen Behörden übergeben und sitzt in Graz in der Justizanstalt. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Tat liegt 15 Jahre zurück

Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“. Demnach steht der gebürtige Nigerianer unter Verdacht, im Jahr 2000 über eine Zufallsbekanntschaft in Graz hergefallen zu sein und ihr auch ein Messer an den Hals gesetzt zu haben. Vom Bahnhof aus habe er sie zu einem Haus gelockt, wo er der Frau auch Rauschgift angeboten haben soll, so die Staatsanwaltschaft.

Verdächtiger leugnet

Die Polizei hatte dem Opfer nach der Tat ein Foto des Verdächtigen vorgelegt, woraufhin die Frau ihren Peiniger sofort identifizierte. Eine Fahndung blieb aber erfolglos. Der Mann tauchte unter, ehe er von einem Beamten in Großbritannien wiedererkannt worden ist. Der Verdächtige selbst leugnet den sexuellen Übergriff aber.